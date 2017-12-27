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Sözcü'de yer alan habere göre; Buse Varol, "Alişan’ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki soru üzerine, "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.