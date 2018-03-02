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Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle 1 milyon 700 bin liralık ödenek aktarıldığını belirtti. Karabayram, 1 kilometrelik alana dağılan ama ana yol ayırdığı için 300 metrelik alanda kalan surların kendi öz malzemesi ile yapıldığını, başka hiçbir ocaktan taş getirilmediğini vurguladı.