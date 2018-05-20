HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

HT MASA ekibi bu hafta ünlü isimlerin uyuşturucu davasından ceza almasını, Beste Açar ile Tayfun Duygulu arasındaki ‘şarkı’ polemiğini, Yaşar İpek’in Özay Bakır’la mahkemelik olmasını, Hadise’nin Serhat Akın’a 1 TL’lik dava açmasını, Meryem Uzerli’nin ‘botoks kurbanı’ olmasını ve Kıvanç Tatlıtuğ’la Başak Dizer’in hamburgerci açacağı iddialarını değerlendirdi.
"1990'LI YILLARA GERİ Mİ DÖNDÜK!"
Beste Açar, eski eşi Tayfun Duygulu’nun babası Kayahan için yaptığı, “Bana bıçak çekti” açıklamasına neden olan ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısının bir bölümünü kendisinin yazdığını açıkladı. Açar’a yanıt veren Duygulu, “Reklam yapma isteği var” diyerek polemik yarattı.
Esin Övet: Reklam yapma duygusu eskilerde ve yenilerde hep olacaktır. Ancak Tayfun Duygulu’nun açıklaması çok büyük ses getirmez. Çünkü ölmüş bir adam hakkında bir açıklama yapıyor. Üstelik bu kişi Kayahan. Yani havada asılı kalan boş bir reklam açıklamasından öteye gitmez.
Kadir Kaymakçı: Yahu bu nedir? 1990’lara geri mi döndük! Tayfun Duygulu’yu en son ‘Hadi Yine İyisin’le uğurlamamış mıydık? Beste Açar babasının hatırına sussaymış bari. Şarkıyı yazsan ne yazmasan ne! Neresini yazmış acaba? Keşke o dizeyi açıklasa “Bunu ben yazdım” diye. Tamam Beste Hanım ‘popülizm arayışında’, peki Tayfun Bey ne arıyor bu tartışmanın orta yerinde! Hadi yine iyiyiz, bize de konuşacak polemik çıkardılar sağolsunlar!
İpek Durkal: Her ikisi de bir şekilde gündemde olmayı seviyor. Bakın geçmişlerine, ne çok polemik var... Bunları konuşmak yerine Kayahan’ın şarkılarının dijital mecrada ‘çok geç de olsa’ dinlemeye açılmış olmasından dolayı duyduğumuz mutluluğu konuşalım.
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