HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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İ.D.: Hiç o kadar basit düşünmüyorum. Bir insanın bir başkasını her ne sebepten olursa olsun ölümle tehdit edebiliyor olmasını, hakaret edebiliyor olmasını korkutucu buluyorum. Diğer taraftan, Özay Bakır’ın da karşı tarafa bu kadar rahatsızlık veren videoları sosyal medya hesabında tutuyor olmasını anlamak mümkün değil. Günün sonunda hiçbir önemi olmayan bir video, olmasa da olur. Basbayağı karşı tarafı kışkırtıyor, sil gitsin, ne uğraşıyorsun…