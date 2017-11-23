Çağla Şıkel kocasını terlikle dövecek!

Posta’nın haberine göre, başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Hande Katipoğlu ve Ersin Korkut’un oynayacağı yeni dizi yakında başlayacak.



Çağla Şıkel, dizide çapkın ve işe yaramaz kocasını hem seven hem de terlikle döven ‘Seher’ karakterine hayat verecek.



Alişan ve Çağla Şıkel, daha önce 'Cennet Mahallesi' dizisinde başrolü paylaşmışlardı.

çağla şıkel