Konya'da 26 yaşındaki Saliha Gizem T., geçen yıl çalıştığı işyerine motosikletle kurye gibi girip tabancayla kendisini ağır yaralayan 28 yaşındaki Zafer T.'den boşandı. Tutuklu Zafer T.'ninn, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına ise devam edildi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi´ndeki bir fabrikada meydana geldi. İşsiz Zafer T., 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem T.'nin muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Zafer T., içeri girip eşinin odasına gitti. Burada yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkaran T., Saliha Gizem T.'ye peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem T. ağır yaralandı. Aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan T., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay sonrası polis tarafından yakalanan Zafer T., eşini çok sevdiğini, kıskandığını ve kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zafer Tatlıses hakkında hazırladığı iddianame, Konya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem T.'nin, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer T.'nin, tekrar birleşmek istediğini, ancak Saliha Gizem T.'nin bunu kabul etmediği, bu nedenle de sanığın eşi ve ailesine karşı birçok kez 'tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma' suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer T.'nin, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosikletle fabrikaya gittiği belirtildi. Zafer T.'nin saldırısında Saliha Gizem T.'nin, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına değinildi. Cumhuriyet Savcısı, Zafer T.'nin, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı için de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Zafer T.'nin yargılanmasına devam edildi. Güvenlik nedeniyle kaçma şüphesi göz önüne alınarak Denizli T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Zafer T., duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. T. savunmasında, ''Eşim beni başkasıyla aldatıyordu. Bu olay da bu nedenle meydana geldi. Her şeyi ispat edeceğim." dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi
BOŞANDILAR
Saliha Gizem T. yaşanan olayın ardından boşanma davası açtı. Konya 5'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Zafer T.'nin eşinin hayatına kast ettiği, tarafların artık bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı, yaşanan olaylarda Zafer T.'nin tam kusurlu, evlilikte taraflar açısından herhangi bir yarar kalmadığı gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi.
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