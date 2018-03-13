Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 45 yaşındaki aktrisin eşi Benji Madden ile daha çok vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini sonlandırmayı tercih ettiği ifade edildi.



Diaz’ın yakın arkadaşı Selma Blair’in verdiği bilgiye göre Diaz, eşiyle hayatının tadını çıkarıyor.



Diaz, en son 2014 yılında “Annie”, “Sex Tape” ve “The Other Woman” adlı filmlerle seyirci karşısına çıkmıştı.

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