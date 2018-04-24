Çanakkale'de turistleri taşıyan otobüs alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken 46 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine Ayvacık-Küçükkuyu yolunda saat 15.00 sıralarında turistleri taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otobüste 46 yolcunun olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER