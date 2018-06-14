Çanakkale Belediyespor Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve istenilen sonuçları alamayarak TVF 1'inci Lig'e düşen Çanakkale Belediyespor, yeniden Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek. Sultanlar Ligi ekiplerenden Seramiksan'ın lige devam etmeme kararı sonrası Manisa ekibi ile hemen temasa geçen Çanakkale Bld. yöneticileri, yapılan görüşmeler sonrası Seramiksan'ın lige katılma haklarını alma konusunda el sıkıştı.



Yapılan anlaşma ile ülkemizi daha önce Balkan Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil etme başarısı gösteren Çanakkale Bld., yeni sezonda da ses getirecek işlere imza atmak üzere Sultanlar Ligi hakkını aldı. Seramiksan ve Çanakkale Bld. arasındaki protokol önümüzdeki günler içerisinde imza atılarak resmileşecek.

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