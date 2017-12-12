Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde CHP Olağan İlçe Kongresi'nde başkan adayı Abdülkadir Özeren geçirdiği trafik kazası sebebi ile sedye ile katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, Özeren, 101 kayıtlı delegenin oylarıyla yeniden ilçe başkanı oldu. Durumunun aday olmasına engel olmadığını belirten Özeren "Trafik kazası geçirdim. Vücudumda kırıklar olduğu için yatak istirahatim var. Fakat bu hiçbir zaman aday olmamıza engel değildir. Bizlerde demir yorgunluğu yok. Demir yorgunluğu olanlar düşünsün. Her zaman görevimizin başındayız" dedi.

Özeren'in eşi Bilşen Özeren de kongre boyunca eşine destek vererek, bir an olsun başından ayrılmadı. Kongreye katılan milletvekilleri ise siyasi kariyerlerinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, başkan adayı Özeren ve ekibini tebrik etti.