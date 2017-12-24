Ezine ilçesindeki Tavaklı İskelesi sahiline tek direkli yelkenlinin yaklaştığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, saat 05.00 sıralarında ABD bayraklı 'Saraga' isimli yelkenli ile İtalya'ya gitmek isteyen göçmen kafilesine baskın yapıldı.

TCSG32 Bot Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, teknede 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk 83 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçısı oldukları belirlenen Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P. de gözaltına alındı.

El konulan teknede yapılan aramada çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu ele geçirildi.

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