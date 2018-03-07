Canan Karatay'ın, "Leblebi gibi antidepresan yazılmaz bu ülkede kardeşim" sözlerine psikiyatri derneği tabip odasına suç duyurusunda bulunarak Karatay'ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Tabip Odası şikayet üzerine soruşturma başlattı. Tabip odasına 12 sayfalık savunma sunan Karatay'a 882 lira ceza kesildi.

CANAN KARATAY'DAN AÇIKLAMA

Karatay, İstanbul Tabip Odası'yla bir kez daha karşı karşıya geldi. 882 lira ceza alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan açıklama geldi.

Prof. Dr. Karatay, "'Yalnız psikiyatristler değil kadın doğumcular, ortopedistler, cerrahlar, fizik tedavi uzmanları da bu ilaçları yazıyor. Kontrolsüz olarak antidepresan kullanılmaktadır ve buna gerek yoktur' dedik bu onları dellendirdi. 'Bağırsakları sağlam tutarsak depresyonun da büyük bir kısmı azalır' dedik buna kızdılar" açıklamasında bulundu.

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