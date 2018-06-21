Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel ikinci bebeğini kucakladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel (29) ve nişanlısı Hermann Nicoli (35), ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu.

Swanepoel, “Bizim minik adamımız bu sabah dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Şimdi çok çok işimiz var. Umarım ayaklarım yakında eski haline döner” ifadesini paylaştı. 13 yıldır birlikte olan çiftin Anaca isimli 2 yaşında bir oğulları daha var.