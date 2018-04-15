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2 - Müvekkilimiz Caner Erkin çok sevdiği oğlu Çınar'ın mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için tüm kamuoyunun bildiği haklı sebeplerle velayet davası açmıştır. Açılan bu dava ile ilgili yapılmış tek bir pazarlık yoktur. Aksine Asena Atalay'ın vekili tarafından tamamen maddi talepler içeren anlaşma teklifi yapılmış ve müvekkilimiz tarafından reddedilmiştir.