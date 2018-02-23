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İlk fırsatta lüks dubleks villayı güzel oyuncuya da göstermeyi planlayan futbolcunun, Ovalı'ya jesti için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten… Öyle ki Erkin'in Ovalı için almayı düşündüğü villanın fiyatı tam 2 milyon 300 bin dolar yani 8 milyon 745 bin TL…