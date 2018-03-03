Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla kamera görüntülerinden 6 maç ceza alan Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Caner Erkin için düzenlenen iddianamede, Erkin'in 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan'ın ise 'mağdur' sıfatıyla yer alması dikkat çekti. Yaşanan olayın ardından Kalkavan şikayetçi olmadı ancak Caner Erkin hakkında 'kamu görevlisine ve müsabaka hakemine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.