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Genellikle işiyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Caner Erkin, bu defa eşi Şükran Ovalı kendisini yanağından öperken çektiği bir selfieyi paylaştı. Erkin’in bu paylaşıma düştüğü: “Aşksın… Beni öpünce dünyalar benim oluyor sevgilim” notu ise 20 binin üzerinde beğeni aldı.