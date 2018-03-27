Canikli: S-400 alımı, F-35'i etkilemez

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemini almasının, ABD'den alınması planlanan F-35 savaş uçaklarının alınmasını etkilemeyeceğini söyledi.

Canikli, "S-400'lerle ilgili sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e bir röportaj veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Washington'da bulunduğu temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve S-400 alımı ile ilgili olarak, "Amerika’da bu çok önem verilen bir konu. Özellikle Kongre’de bunu F-35 satışlarıyla bağlamak niyeti hissediliyor. 'S-400’leri alırsanız biz de Kongre’den karar çıkartır, size F-35’i satmayız' gibi bir havadalar." ifadelerini kullanmıştı.

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