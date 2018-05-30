Merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı olarak oluşan ve 15 metre derinliği bulan obruklar nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı. Arazilerinin incelenmesini isteyen 65 haneli köyün sakinleri, AFAD İl Müdürlüğüne başvurdu.
AFAD tarafından yapılan incelemede, altında da boşluklar oluştuğu tespit edilince köyün taşınmasına karar verildi. Köyün 1,5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni köyde 65 konut, 45 ahır için hak sahipliği oluşturuldu.
Köylüler, yeni yerleşim için belirlenen 98 bin 268 metrekarelik alanda inşa edilecek evlerinin yerlerini belirlemek üzere köy odasında noter huzurunda kura çekti.
AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, burada yaptığı konuşmada, "2015 yılında sarsıntılar meydana gelmesiyle muhtarımızın verdiği dilekçe sonucunda arkadaşlarımızın yaptığı incelemede jips dediğimiz su ile temas halinde eriyen bir kaya olmasından dolayı ciddi tehlikeler bulunduğu görüldü." dedi.
Köyün çeşitli yerlerinde göçmeler tespit ettiklerini belirten Korkutata, "Bunun üzerine 'afete maruz bölge' kararıyla köyü nakletmeye karar verdik. Yer belirlenmesinde de birçok zorluk yaşadık. Büyük uğraşlar sonucunda köyün belirlediğimiz bu alana taşınmasına karar verdik." diye konuştu.
Uzun ve zor uğraşlar sonucunda bu noktaya geldiklerini yineleyen Korkutata, şunları kaydetti:
"İnşallah bugün de parsellerinizi sizlere teslim ediyoruz. Burası için 'evini yapana yardım' yöntemiyle karar çıktı. Bugün itibariyle inşaatlarınıza, projelerinize başlayabilirsiniz. Arkadaşlarımız parsellerinizi yerinde de gösterecekler. Zemin etütlerini yapıp projelerinizi bize onaylattıktan sonra başlayabilirsiniz. 82 bin lira konut başı kredi verilecek. Bu kredi 20 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz 18 yıla bölünerek geri alınacak. Peşin ödeme yapmak isteyenlere de yüzde 20 indirim söz konusu. Buraya şu anda çıkmış olan para 5,5 milyon lira civarında. Altyapıyı, yolları, her şeyini biz yapacağız, bunu da kattığımız zaman 8,5-9 milyona yakın devlet katkısı olacak."
Kura çekim törenine katılan AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ile Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da köylülerin yeni yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.
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