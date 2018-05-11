Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

" GS TV'ye ilk defa iniyorum. Bir telefon aldım. Çok mutlu oldum. Ben seçim çalışamıyorum. Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılacak. Herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz, taahhüt sözleşmesi yapacağız. Bir takım talepler olacak. Bunlara uyma şartıyla katılacağız. Biz gerekenlere uyduk. Sportif AŞ olarak da taahhüt ettik."

"180 dakikamız kaldı. İnşallah şampiyon olacağız. 4 takımız, biz Galatasaray'ın olmasını diliyoruz. Hepsine saygımız var. Taraftarlar maça gelsin, destek versin. UEFA da doğruyu gördü, Galatasaray ve Türk futbolu bir marka. Bizi engellemediler. Camiaya kutlu olsun. Allah utandırmasın."