İLK PERİYOT OYNANIYOR
CSKA Moskova 21-16 Real Madrid
SALON: Stark Arena Belgrad
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports Haber
FINAL FOUR'UN ABONESİ CSKA!
Basketbol THY EuroLeague'in başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 7, toplamda 17. kez Final Four'da mücadele edecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın başlayacak ve Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Litvanya temsilcisi Zalgiris’in de yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.
Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi. Dörtlü Final’de en fazla yer alan takım olan CSKA Moskova, 17. kez bu organizasyona katılacak. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasında Final-Four organizasyonu ilk kez 1988 yılında düzenlendi.
NORMAL SEZONUN LİDERİ CSKA
CSKA Moskova, THY EuroLeague’de normal sezonu lider tamamladı. Normal sezonda 24 galibiyet alan CSKA Moskova, sadece 6 kez kaybetti. CSKA Moskova özellikle sahasında gösterdiği performansla dikkati çekti. Rus ekibi sahasındaki 17 maçın 16’sını kazandı. CSKA Moskova’yı evinde yenen tek takım ise Fenerbahçe Doğuş oldu.
REAL MADRID 10. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA!
THY EuroLeague Final-Four'da mücadele edecek İspanya’nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın başlayacak ve Türkiye’den Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Rusya’nın CSKA Moskova ile Litvanya’nın Zalgiris takımlarının yer aldığı Dörtlü Final’e katılacak Real Madrid, 10. şampiyonluğunu hedefliyor. İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 9 şampiyonluğun yanı sıra 8 ikincilik, 3 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.
NORMAL SEZONU 5. SIRADA BİTİRDİ
Real Madrid, normal sezonu 5. sırada tamamladı. Geride kalan sezonun lig bölümünü lider bitiren Real Madrid, bu sefer aynı başarıyı tekrarlayamadı ve play-off’lara dezavantajlı başladı. Ligi 19 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan ve sezon içinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Real Madrid, çeyrek finalde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods’la eşleşti. Rakibinin saha ve seyirci avantajını ikinci maçta kıran Pablo Laso’nun öğrencileri, Madrid’de maç kaybetmeyerek seriyi 3-1 kazandı.
REAL MADRID'İN 9. FINAL-FOUR'U!
Real Madrid, son 8 yılda 6, toplamda ise 9. kez Final-Four’da yer alacak. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, basketbolda da adından fazlasıyla söz ettiriyor. Bu organizasyonda son 8 yılda 6. kez Dörtlü Final oynayacak Real Madrid, sadece 2012 ve 2016 yıllarında son dört takımın dışında kaldı. Eflatun-beyazlılar, bu sezon 31. kez düzenlenecek Dörtlü Final’de ise 9. defa yer alacak.
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