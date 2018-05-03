CANLI YAYIN | Salzburg-Marsilya

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SALZBURG-MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
STAT: Red Bull Arena
SAAT: 22.05
HAKEM: Sergei Karasev
YAYIN: Tivibu Spor 3
SALZBURG: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha, Gulbrandsen, Dabbur
TD: Marco Rose
MARSİLYA: Pele, Sarr, Rami, Gustavo, Amavi, Sanson, Lopez, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain
TD: Rudi Garcia
AVANTAJ MARSİLYA'DA
Velodrome'da oynanan ilk maçı, N'Jie ve Thauvin'in attığı gollerle 2-0 kazanan Fransız temsilcisi Marsilya, Salzburg deplasmanı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
FRANSIZ TAKIMLARI İÇİNDE AVRUPA LİGİ'NİN ZİRVESİNDE MARSİLYA VAR
Avrupa Ligi yarı finalinin ilk maçını iki veya daha fazla farkla kaybeden beş takımın hiçbiri ikinci maçlar sonunda finale çıkamadı. Marsilya, Avrupa kupalarında ikinci kez yarı final ikinci maçına iki gollük avantaj ile giriyor. Daha önce 1990/91 sezonunda Şampiyon Kulüpler kupasında Spartak Moskova'yı ilk maçta 3-1 yendikleri turun ardından finale çıkmışlardı. Marsilya, bir Avrupa kupasında en son 2003/04 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamış, o maçta da Valencia'ya mağlup olmuştu. Marsilya bu maçın ardından finale çıkarsa, Avrupa kupalarında beşinci kez finale çıkmaya hak kazanacak. Hiçbir Fransız takımı, bunu ikiden fazla başaramadı.
SALZBURG EVİNDE YENİLMİYOR
Ön eleme turu maçları da dahil edildiğinde, Salzburg evinde oynadığı son 10 Avrupa kupası maçında yenilmedi. Salzburg'u Avrupa kupalarında iç sahada mağlup etmeyi başaran son takım da Fransız ekibi Nice olmuştu. Avrupa Ligi'nde son dört sezonda eleme turlarındaki ilk maçta iki veya daha fazla farkla mağlup olan takımların sadece biri ikinci maçlar ardından turu geçmeyi başardı. Bu takım bir önceki turda Lazio'yu eleyen Salzburg'tu.
AVRUPA LİGİ'NDE ASİST KRALI DIMITRI PAYET
Dimitri Payet, bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla asist yapan iki isimden biri Payet, bu sezon ilk 11'de çıktığı yedi Avrupa Ligi maçında dokuz gole katkı yaptı. Rudi Garcia, teknik direktör olarak Avrupa Ligi'nde sahaya çıktığı 17 deplasman maçının dokuzunu kaybetti ve bu maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.
TUR HESAPLARI!
Salzburg'un bu turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. 2-0'lık Salzburg galibiyetinde ise maç uzayacak. Marsilya, 2-0 dışındaki tüm iki farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak.
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