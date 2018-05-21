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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülleri verildi

71'insi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi, 10:17:08

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış Ödülleri sahiplerini buldu. Ana yarışmanın ardından festivalin en prestijli bölümü olan seçkide büyük ödül Yönetmen Ali Abbasi'nin filmi Border'a verildi.

Bu yıl ünlü aktör Benicio del Toro'nun başkanlığında toplanan Belirli Bir Bakış jürisi, Filistinli sinemacı Annemarie Jacir, Rus yönetmen Kantemir Balagov, Fransız aktris Virginie Ledoyen ve Amerikalı yapımcı Julie Huntsinger gibi isimlerden oluştu.

İşte Cannes'da Belirli Bir Bakış Ödülleri'ni kazananlar:

En İyi Film: Border (Ali Abbasi)
En İyi Senaryo: Sofia (Meryem Benm’barek)
En İyi Oyuncu: Victor Polster (Girl)
En İyi Yönetmen: Sergei Loznitsa (Donbass)
Jüri Özel Ödülü: The Dead and The Others (João Salavıza, Renée Nader Messora)

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