Cape Town, Güney Afrika'da bir kıyı kentidir. Johannesburg'dan sonra Güney Afrika'daki en kalabalık ikinci kent ve başkenttir. Cape Town aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı ve ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadelelerle sembol olan Nelson Mandela'nın Masa Koyundaki küçük Robben adasında 18 yıl boyunca tutulduğu yerdir. Cape Town gezi rehberi ile görmeniz gereken yerler hakkında önemli ve ilginç detaylar öğreneceksiniz...
CAPE TOWN'IN GEZİLECEK YERLERİ
MASA DAĞI ULUSAL PARKI
İkonik Masa Dağı yaklaşık 600 milyon yaşında ve Cape çiçek krallığının zengin çeşitliliği ile boyanmış bir tuval gibidir. Masa Dağı 1857 yılında “Ulusal Anıt” olarak kabul edilerek koruma altına alınmıştır. Masa Dağı Ulusal Parkı, önceleri “Cape Yarımadası Milli Parkı” olarak biliniyordu. Mayıs 1998 tarihinde Masa Dağı Ulusal Parkı, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Nadir ve tehlike altındaki bitkiler bu bölgeyi biyoçeşitlilik etkin nokta yapıyor. Masa Dağı'nda 1470'i çiçek olmak üzere yaklaşık 2.200 bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerin yüzde 70'i endemik türlerdir. Masa Dağı dünyanın 7 yeni doğa harikasından biridir. Masa dağı yerel dilde “deniz dağı” anlamına gelmektedir. Dağın en yüksek tepesi, deniz seviyesinden 1.086 metre yüksekliğe ulaşmaktadır, ancak denize ve şehre bu kadar yakın olması nedeniyle daha heybetli görünmektedir. Masa Dağı dışında, ulusal park Güney Afrika’nın turistik yerlerinden bir diğerini, Afrika kıtasının en güney noktası olan Ümit Burnu’nu da içeriyor.
ROBBEN ADASI
Cape Town yakınlarında bir adadır. Nelson Mandela 18 yıl boyunca adadaki bir hapishanede kalmış, adadaki diğer mahkumlar ile birlikte kireç taşı ocaklarında çalışmışlardır. Anakaranın 8 kilometre batısında ve Cape Town'ın 10 kilometre kuzeyinde ve yaklaşık 13 kilometrekarelik alana sahiptir. Adı Hollandaca bir kelime olan ve çevre sularda bolca bulunan "mühür"lerden gelmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda gemilerin geçiş rotasında olan ada 1846'dan 1931'e kadar cüzzamlı bir koloniye ev sahipliği yaptı. 1864 yılında adaya bir deniz feneri kuruldu. 2. Dünya Savaşı sırasında adaya bazı tahkimatlar yapıldı ve 1960'ların ortasından 1991'e kadar Robben Adası Güney Afrika'nın en yüksek güvenlikli hapishanesi olarak görev yaptı. Buradaki mahkumların çoğu Nelson Mandela gibi siyasal suçlardan hapis yatan siyahlardı. Bu mahkumların sonuncusu 1991 yılında serbest bırakıldı. Ada, 1996'ya kadar suçlulara yönelik olarak orta güvenlikli bir cezaevi olarak hizmet vermeye devam etti. 1997 yılında bir müzeye dönüştürüldü ve ulusal anıt ilan edildi ve 1999 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi.
KIRSSTENBOSCH ULUSAL BOTANİK BAHÇESİ
Kirstenbosch, Cape Town'daki Masa Dağı'nın doğu eteklerinde şehirden 13 kilometre uzaklıkta yer alan önemli bir botanik bahçesidir. Liesbeek Nehri'nin suladığı yerli bitki ve ağaçların peyzajlı bahçelerinin yanı sıra alt yamaçlara kadar uzanan doğal ormanlardan oluşur. Dünyanın en iyi botanik bahçelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bahçe dokuz Ulusal Botanik bahçeden biridir. Güney Afrika'da bulunan 7.000'den fazla bitki türünü barındıran 528 hektarlık bahçe, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Kirstenbosch Ziyaretçi Merkezi'nde bir bilgi masası ve çeşitli perakende satış mağazaları ve bir kahve dükkanı bulunmaktadır.
İLÇE ALTI MÜZESİ
Güney Afrika'nın Cape Town bölgesinde, eski şehir içi yerleşim bölgesi olan İlçe Altı'da bir müzedir. 1994 yılında kurulan İlçe Altı Müzesi, İlçe Altı halkı hakkında ziyaretçileri eğitiyor. 20. yüzyılın ilk yarısında, şehrin bu kısmı nüfusun onda birine ev sahipliği yapıyordu. Fakat 1966'da ırkçılık tam gaz ilerlerken, İlçe Altı “beyaz” mahallesi ilan edildi ve 60.000'den fazla insan şehrin eteklerinde çorak bir bölge olan Cape Flats'te kurulan gecekondu yerleşimlerine taşınmaya zorlandı. Müze, bu yerinden edilmiş vatandaşları hikayelerini anlatan ve ziyaretçileri sosyal adalet hakkında bilgilendiren sergilerle anıyor. Ziyaretçiler ayrıca, İlçe Altı Müze Vakfı'nın kılavuzlarından tarafından yönetilen bölge rehberli turuna katılabilir. İlçe Altı Müzesi, şehrin kalbinde, Greenmarket Meydanı'na sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde yer almaktadır.
BO KAAP
16. ve 17. yüzyıllarda, o zamanlar Güney Afrika'yı işgal eden Hollandalılar, Malezya, Endonezya ve diğer Afrika ülkelerinden binlerce insanı (esas olarak Müslüman) köle olarak Ümit Burnu'na getirdi. Bu Müslüman çoğunluğa sahip kölelerin soyundan gelenler 1950 tarihli ırkçılık yasasına göre “Capeli Müslümanlar” olarak adlandırılan bir mahalle olan Bo Kaap'a ayrıldı. Bu Müslüman topluluklar, kısmen Bayram kutlamaları için ayrılmış bölgelerini, parlak renklerden oluşan bir isyanla boyayarak, dünyanın en renkli parçalarından biri olarak nitelendirdi. Cape Town'un merkezinden yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Bo Kaap'a varılıyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar, aralarında hiç boşluk olmayan birbirine bitişik canlı, tek katlı ve iki katlı evlerden geçiyor. Renkler birbiriyle doğrudan örtüşüyor ve güçlü kireç yeşil sınırları gök mavisi, açık pembe parlak sarıya bitişik ve pastel mor tam bir turkuazla buluşuyor. Bo Kaap ne yazıkki bu çok renkli Müslüman topluluğu yitirmek üzere. Güney Afrika'nın bu parlak renkli ve tarihsel olarak eşsiz mahallesini mutlaka görmekte fayda var.
CAPE TOWN'DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM
Cape Town'da toplu taşıma sistemi oldukça verimlidir. Otobüslerden taksiye kadar şehrin her köşesini gezmeye ve keşfetmeye olanak sağlayan geniş seçenekler vardır.
Minibus Taksiler
14-16 kişilik minibüs taksileri bolca bulunur. Ana şehir ve Cape Town tren istasyonu (üst kat), birçok banliyö ve ilçede dağılmış halde bulunabilir. Ücretler yaklaşık R5'ten başlar ve ücret aralığı belirlenen rotalara ve özel durumlarda günün saatine göre değişir.
Golden Arrow (Altın Ok) otobüsleri
Son 150 yıldır Capetonyalıları taşıyan Altın Ok, öncelikle şehrin dış bölgelerine hizmet eden 1300 güzergahı kapsayan 1000'den fazla otobüs filosuna sahip. Şehir sınırları ve banliyölerinde her yerde bulunur. Tek yönlü bir yolculuk için bilet fiyatları R10 ile R15 arasında.
MyCiti otobüs
2010 yılında başlatılan MyCiti, Cape Town şehrinin hızlı, uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı bir ulaşım sağlama hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Mzansi'deki türünün ilk örneği olan Hızlı Tren Transit Sistemi, sahil metropolünün büyük bir bölümünü kapsayan belirlenmiş güzergahlar boyunca hizmet veriyor.
Tren
Cape Town demiryolu servisi Metrorail tarafından yürütülmektedir ve Cape Town çevresindeki uzun mesafelere seyahat etmenin en ucuz ve en pratik yolu olmasına rağmen seferlerindeki gecikmeler ve iptalleri ile ünlü. Aklınızda bulunsun.
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