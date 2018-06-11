Tijuca yağmur ormanlarında yürüyüş yapmak, göl ve plajlar boyunca bisiklet sürmek, Baía de Guanabara'ya yelken açmak ve dünyanın en nefes kesici kentlerinden birinde sörf, kaya tırmanışı yapmak istiyorsanız Rio de Janeiro sizin için biçilmiş bir kaftan gibidir. Rio de Janerio'da gezilecek tarihi ve turistik yerlerin bazılarını Rio de Janeiro gezi rehberimizde sizler için derledik...

RİO DE JANEİRO'NUN GEZİLECEK YERLERİ

COPACABANA PLAJI

Copacabana'nın deniz kabuklu plajı 4 kilometre boyunca uzanıyor. Rio'nun en popüler kıyılarından biri olan Copacabana, lüks Zona Sul mahallesinin kalbinde yer alan halka açık bir plajdır. Dünyanın en ünlü plajlarından biri olarak görülen Copacabana Plajı, “Denizin Küçük Prensesi” lakabını almıştır. Plaj iki tarihi kale: Fort Copacabana (1914) ve Fort Duque de Caxias (1779) ile sınırlanmıştır. Plaj boyunca, okyanus dalgalarını temsil eden (Brezilya mimarı Roberto Burle Marx tarafından tasarlanan ve 1970 yılında yapılan) ünlü sahil şeridi bulunuyor. Burada bulunan çok sayıda büfenin birinde hindistan cevizi suyu ve Rio Körfezi'nin muhteşem manzarasının tadını çıkarın.

IPANEMA PLAJI

Ipanema plajı bir ucunda Arpoador Plajı ve diğer ucunda Leblon Plajı ile sınırlanmıştır. Bu kumsal, Rio kentinin ana faaliyet merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Yaşamak için en pahalı yerlerden biri ve zengin sakinlerle dolu. Rio'nun “küçük Paris'i” sayılan avant-garde galerileri, kitapçıları ve sinema salonlarıyla ünlüdür. 2 kilometre uzunluğundaki plaj, ayak voleybolu, paddleball, sörf ve uçurtma sörfü gibi çeşitli sporlar yapmak için kullanılmaktadır. Plaj ayrıca genç kalabalıkları rahat bir atmosferde buluşturduğu için çok ünlüdür.

PAO DE AÇUCAR (KESME ŞEKER DAĞI)

Rio de Janeiro'nun nefes kesen manzaralarını sunmaktadır. Rio'nun 396 metrelik zirvesine iki teleferik bağlanıyor. Corcovado dağı ile güneyde Copacabana Plajı ve batıda Kurtarıcı İsa heykelleri ile şehir ayaklarınızın altında uzanır. Üst üste binmiş iki tepe gibi düşünebileceğiniz Kesme Şeker Dağı’nın zirvesine ulaşmak için iki aktarma yapan teleferiğe binmeniz gerekecek. İlk durak olan Urca’da şehrin manzarası hemen sizi sarsa da biraz soluklanıp zirveye doğru ilerlemeye devam edin. Zirveye ulaştığınızda eğer hava şansınıza açıksa manzaranın ve temiz havanın tadını çıkarın.

CORCOVADO TEPESİ (KURTARICI İSA HEYKELİ)

Corcovado tepesinde ("kambur" anlamına gelen) duran Kurtarıcı İsa Heykeli, 1931 yılında tamamlandı. Heykel, dünyanın en büyük Art Deco tarzı heykelidir ve Rio de Janeiro'nun en tanınmış yerlerinden biridir. 30 metre uzunluğunda, 92 metre genişliğinde yatay olarak uzanmış kolları; 26 metre X 8 metre yüksekliğinde bir kare taş kaide üzerine oturmaktadır. Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından tasarlanmış ve Heitor da Silva adında Brezilya’dan bir mühendis tarafından yaptırılmıştır. Yüzü, bir Rumen heykeltıraş olan Gheorghe Leonida tarafından şekillendirilmiştir. 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir.

ULUSAL TARİH MÜZESİ

Bu etkileyici müze 1764 yılından kalma kolonyal cephanelikte yer almakta olup, Brezilya'nın kuruluşundan günümüze kadar Brezilya tarihi ile ilgili tarihi eserler içermektedir. Göze çarpan özellikler arasında Dom Pedro II'nin tahtı, Paraguay'la yapılan korkunç savaşı betimleyen devasa yağlı boya tablolar bulunuyor.

MOREIRA SALLES ENSTİTÜSÜ

Bu güzel kültür merkezi, çoğu kez Brezilya'nın en iyi fotoğrafçılarının ve sanatçılarının eserlerini sergilediği etkileyici sergilere ev sahipliği yapıyor. Yapay göl ve akan nehirle dolu bahçeler, Brezilyalı peyzaj mimarı Roberto Burle Marx tarafından tasarlandı. Ayrıca bir zanaat dükkanı ve öğle yemeği ve ikindi çayı servis eden şirin bir kafesi bulunmaktadır.

RİO DE JANERİO'DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Rio'da toplu taşıma, çok fazla para harcamadan şehri tanımak için iyi bir alternatiftir. Rio de Janeiro'da minibüs, otobüs, metro ve feribot servisi gibi çeşitli toplu taşıma seçenekleri bulunmaktadır. Genel olarak, Rio'daki toplu taşıma turistler için güvenlidir, ancak gece otobüsleri turistler için tavsiye edilmez. Avrupa ve Amerika'daki toplu taşımaya göre çok daha ucuzdur.

Otobüs

BRT, Otobüs Rapid Transit'in kısaltmasıdır ve özel koridorlar boyunca hareket eden mafsallı bir otobüs sistemidir. BRT otobüsü, havalimanına gitmek için en hızlı ve en ucuz yöntemdir. BRT, Vicente de Carvalho durağında / istasyonunda Rio metro hattı ile bağlanır. Rio’nun BRT otobüsünün ana hatları 24 saat açıktır.

Metro

Metro, Rio de Janeiro'da özellikle yoğun saatlerde en güvenilir toplu taşıma aracıdır. Kalabalık olabilir, ancak belirli zamanlarda düzenli otobüs ve hatta taksi kullanmaktan çok daha uygundur. Rio metrosunun iki ana hattı vardır: linha 1 (kırmızı) ve linha 2 (yeşil), kuzey bölgesinin farklı mahallelerini merkeze ve güney bölgesine bağlar (Botafogo, Copacabana, Ipanema .. vb.)

Tren

Rio'da daha geleneksel bir taşıma aracıdır. Merkezden, kuzey, doğu ve batı bölgelerinde farklı mahallelerle bağlanır. Tren güney bölgesinden geçmemektedir.

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