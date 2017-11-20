60 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da Futbol Federasyonu başkanı Carlo Tavecchio istifa etti.

Ntvspor'un haberine göre, bir haftadır eleştirilerin odağındaki Tavecchio, milli takımın Rusya 2018 bileti alamamasının ardından ilk olarak milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura’nın görevine son vermişti. Ancak İtalyan futbol otoriteleri, Tavecchio'nun da Ventura'nın ardından görevinden ayrılması yönünde baskı yapıyordu. Bir süredir beklenen olay gerçekleşti ve Tavecchio istifasını açıkladı. 74 yaşındaki Carlo Tavecchio, Ağustos 2014'ten bu yana İtalya Futbol Federasyonu'nun başında bulunuyordu.





Carlo Tavecchio

İstifa

İtalya Futbol Federasyonu