Casillas ve Pepe bir araya geldi

Uzun yıllar Real Madrid’de birlikte oynayan İlker Casillas ile Pepe dün hasret giderdi. Casillas, maç sonu röportaj veren Pepe’nin resmini çekip sosyal medya hesabından altına “Pepitooooo!!!” yazarak paylaştı. İkili uzun süre sohbet ederken Casillas, Adriano ile yaptığı konuşmada ise “Muhteşem oynadınız. Harika bir taraftarınız var. Umarım üst turda başarılı olursunuz” dedi.

Pepe

Casillas

beşiktaş