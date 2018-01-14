Gürcistan’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen hard disklerden elde edilen, Türkiye’deki Rus temsilciliklerine yönelik eylem yapılacağı bilgisi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Sarp Sınır Kapısı’nda ve Artvin kırsalında önlemler alındı. Yapılan çalışmalar sonucu Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda, Gürcü uyruklu bir karı-koca gözaltına alındı. Gözaltına alınan ‘Ali’ kod isimli Gocha Saginadze tutuklanırken, eşi Mariami Vashakmadze’nin ifadesi alındı.

BOMBAYLA FOTOĞRAF

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Gürcistan’da öldürülen Ahmed Çatayev’i evinde misafir ettiği belirlenen Gocha Saginadze, “Çatayev ve yanında bulunan Ebu Hureyr ile Of Belediye Başkanlığı binasının yanında buluştum. Evime gelen Çatayev ve arkadaşının silahlarını ve mühimmatlarını görünce eşimle fotoğraf çektirdik. Ben İslami kıyafetlerimi, eşimse çarşaf giydi. Daha sonra mühimmatı ve silahları geri verdim” dedi. Gocha Saginadze, gece yarısı evden çıkan Çatayev ve Hureyr’in Suriye’ye gittiğini söyledi. Rus hapishanesinde kolunu, Gürcistan’da ise bacağını kaybeden Ahmed Çateyev, DEAŞ’a yönelik son operasyonda öldürülmüştü.

Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptığını anlatan Gocha Saginadze, eşinin ise Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeye girdiğini ifade etti. Rize Recep Tayyip Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü fakat okulu yarıda bıraktığını dile getiren Saginadze, “Şikâyet üzerine sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye Artvin üzerinden girdim. Of’a yerleştim. Eşimi de Of’a çay toplama işlerinde çalışmak üzere çağırdım” diye konuştu.

Sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Mariami Vashakmadze ise Atatürk Havalimanı saldırısını düzenleyen kişi ile eşinin kapalı kapılar ardında sessizce konuştuğunu söyledi.

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