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Cate Blanchett'ten Harvey Weinstein açıklaması

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, bir ödül töreninde yaptığı konuşmasında kadın-erkek eşitsizliğine ve cinsel taciz konularına değindi

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Avustralya doğumlu Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Instyle Ödülleri’nde yaptığı konuşmada, kadın-erkek eşitsizliği ve cinsel taciz konularında mesajlar verdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kadınların istedikleri kıyafeti, istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde giyebilmeleri gerektiğini söyleyen Blanchett, “Seksi görünmeyi seviyor olabiliriz ama bu sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmez” dedi.

ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein aleyhindeki cinsel taciz suçlamalarının ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra sahneye çıkan Blanchett, “Benim için gerçek moda ikonları, özür dilemeksizin tümüyle kendileri olan ve fiziksel görünümleriyle estetikleri, dışa kapalı olmayan bir biçimde kim olduklarının bir parçası haline gelen kadınlardır. Nasıl göründükleri onların kim olduklarının tek göstergesi değil, sadece bir uzantısıdır” diye konuştu.

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