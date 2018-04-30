Çatıda ürettiği elektriği dağıtım şirketine satanlara “vergiden muaf esnaf” statüsü verilmesine ilişkin uygulamanın ayrıntıları belli oldu. Evinin çatısında 10 kilovat ve altında elektrik üretenler, dağıtım şirketine sattıkları elektrik için yüzde 5 gelir vergisi stopajı ödeyecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ taslağına göre, çatısında güneş veya rüzgâr enerjisiyle elektrik üretenler, ihtiyaç fazlasını elektrik dağıtım şirketine sattıklarında esnaf muafiyetinden yararlanacak.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre “vergiden muaf esnaf” kabul edilebilmek için elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kilovat olması, ihtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketine satılması gerekecek. Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar da ihtiyaç fazlası elektriği satarken esnaf muaflığından yararlanacak. Esnaf muaflığından yararlananlar defter tutmak, beyanname vermek zorunda olmayacak.

PUSULALAR 5 YIL SAKLANACAK

Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacak. Ancak, konutunu hem işyeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançlar muafiyet kapsamında kabul edilecek. Apartmanlardan alınan elektrik için gider pusulası apartman yönetimine kesilecek. Dağıtım şirketine elektrik satanların gider pusulalarını 5 yıl süreyle saklamaları gerekiyor.