Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Polanco'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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