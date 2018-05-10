Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme başarısı elde eden Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Orhan Ovacıklı, bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını, yeni bir heyecan ve aşkla kulübün tarihine geçecek başarılar için Süper Lig macerasına başlayacaklarını söyledi.

Bandırmaspor'dan 2011-2012 sezonunda Karadeniz ekibine transfer olan ve 7 yıldır bu takımın formasını giyen Orhan Ovacıklı, 2012-2013 sezonunun ardından ikinci kez yeşil-mavili ekiple Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Bu sezon 33 maçta 2 bin 868 dakika sahada kalan 29 yaşındaki defans oyuncusu, sadece ligin ikinci yarısında Gaziantespor maçında teknik direktör İbrahim Üzülmez tarafından dinlendirilirken, ligin son haftasında Gazişehir Gaziantep maçında ise oyuna sonradan dahil oldu.

Orhan Ovacıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon son maça kadar ligde kalma mücadelesi verdiklerini belirterek, "Bu şampiyonluk benim için çok değerli. Süper Lig'den düşerken bu takımın kaptanlarından biriydim. Süper Lig'e çıkarken de kaptanlarından biriyim." dedi.

Geçen sezon küme düşmelerine rağmen oyuncuların teklifleri değerlendirmediğine işaret eden Orhan, "Arkadaşlarım, 'Bu takım düşerken kadrodaydık. Çıkarken de bu takımın kadrosunda olacağız' dedi. Herkes bu takımın yerinin Süper Lig olduğunu söylüyordu. Bu takımı Süper Lig'e taşıyıp yeniden Süper Lig oyuncusu oldular. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kariyerlerinde böyle bir yol çizerek bir alt ligde oynamayı göze aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Ovacıklı, Süper Lig şartlarındaki sözleşmeler nedeniyle yönetimin görevinin çok daha zor olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Başkanımız ve yönetimimiz çok fedakarlık yaptı. Bizden fazla yoruldular, koşturdular ve çabaladılar. İyi bir takım olmamıza rağmen inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Gaziantespor ile deplasmanda berabere kaldık. Yetmedi, üzerine Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraşspor'a elendik. Başkanımız soyunma odasına gelip bizi ayağa kaldırmak için inancını aktardı. Sezonun ikinci yarısında Altınordu'ya 3-0 sahamızda yenildik. Tam başımız yere eğildiğinde başkan ve yönetimimiz bize olan inançlarını tekrar dile getirdiler. Omuzlarımızdan tutarak bizi tekrar ayağa kaldırdılar. Hocalarımız kaybettiğimiz zamanda dahi yanımızda yer aldı. İbrahim hocanın gelmesi ile saha içerisinde biraz daha olumlu anlamda agresifleştik. Hepsi bir araya gelince şampiyonluk kaçınılmaz oldu."

"HERKES SEVE SEVE ALACAĞINI ERTELEDİ"

Tüm takımın devre arasında ortak kararla alacaklarını ötelediğine dikkati çeken Orhan Ovacıklı, "Bu tamamen başkanımızın ve yönetimimizin bize olan yaklaşımından, yönetim, taraftar ve hocamıza olan sevgimizden dolayı. Herkes bizler kadar çalışıyordu. Biz de takım olarak kulübümüze bu yönde yardımcı olabilme adına konuştuk. Aykırı bir ses çıkmadı. Herkes seve seve alacağını erteledi. Biz de bunu devre arasında başkanımıza ilettik. Kulübümüzün eli rahatladı ve bugün onun karşılığını almış olduk." diye konuştu.

Yeşil-mavili futbolcu, 7 yıldır memleketinin takımında görev yapmış olmasına rağmen kendisini kulübün tarihine geçmiş oyuncular arasında görmeyi doğru bulmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Rizeli ve Rizesporlu olarak bu kulüpte oynamaktan çok mutluyum ama henüz Rizespor tarihine geçecek işler yaptığımı düşünmüyorum. Bu dönemden sonra yapacağımız daha çok şey olduğuna inanıyorum. Yeni bir heyecan ve aşkla Süper Lig maceramıza başlayacağız. İnşallah tarihe geçecek işleri bu sezondan sonra yaparız. Ben de ancak ondan sonra bu kulübün unutulmaz futbolcularından birisi olabilirim."

"TRABZONSPOR İLE RİZESPOR ARASINDA GÜZEL BİR REKABET OLACAK"

Tecrübeli defans oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'e veda etmelerinin kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Trabzonspor ile bu sezon güzel bir rekabet yaşayacaklarını anlatan Orhan Ovacıklı, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiasının taraftarının bizi anlayışla karşılamalarını bekliyorum. Sağduyulu tepkilerin verilmesi, üzülmemiz çok normal. Süper Lig'e çıktık. Artık alt sıralarda değil de üst sıralarda mücadele eder ve yeni olaylara maruz kalmayız. Saha içerisinde Trabzonspor ile Rizespor arasında güzel bir rekabet olacaktır. Biz de heyecanla o maçı bekliyoruz. İnşallah bütün üzüntümüzü ve kırgınlığımız saha içerisinde vereceğimiz mücadelede göstermiş ve ispatlamış oluruz ama mutlaka saha içerisinde."

Gönül verdiği yeşil-mavili formayı giydiği için son derece mutlu olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, dört yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve sonuna kadar bu takım için mücadele etmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.