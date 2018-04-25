NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, ilk sezonunda play-off oynamanın çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.
NBA play-off'ları ilk turunda Indiana Pacers'a karşı mücadele eden Cavaliers'ın 23 yaşındaki oyuncusu, NBA Avrupa organizasyonuna açıklamalarda bulundu.
Durumun 2-2 olduğu seride Pacers'a karşı birinci ve üçüncü maçta süre alan Cedi, "Bir çaylak olarak, play-off'larda olmak ve özellikle şampiyon bir takımda forma giymek benim için çok önemli bir tecrübe. Indiana'ya karşı zorlu bir mücadele içerisindeyiz ama burada olmak benim için gerçekten çok iyi bir deneyim." ifadelerini kullandı.
Normal sezona kıyasla play-off'larda daha farklı bir oyun oynandığını aktaran milli basketbolcu, "Burada oyunun zor ve sert olduğunu gördüm. Hakemler oyunun böyle oynanmasına izin veriyorlar. Ama dürüst olmak gerekirse, THY Avrupa Ligi'nde oynarken de bu kadar sert bir oyun vardı ve orada da çok fazla faul yapılıyordu. O yüzden buna aşinayım, diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Cedi, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Türk oyuncular Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile karşı karşıya gelmelerine ilişkin ise, "Ersan ile birkaç kez normal sezonda karşı karşıya oynadım. Birbirimizi savunuyorduk. Başka bir Türk oyuncuya, milli takımda birlikte oynadığınız birine karşı oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Ayrıca sezon boyunca Furkan'a karşı oynadım ve birbirimizi savunduk. Onlarla karşılıklı oynamak her zaman çok keyifli." şeklinde görüş belirtti.
Milli basketbolcu, NBA'de oynamayı hedefleyen Türk basketbolculara ilham kaynağı olduğunu hissedip hissetmediği konusunda, şunları kaydetti:
"Evet kesinlikle hissediyorum. Özellikle ben ve Furkan için geçerli. Tabii ki Ersan için de geçerli çünkü çok uzun süredir NBA'de oynuyor ve halen çok iyi işler çıkartıyor. Umarım Furkan ve ben de burada daha iyi işler çıkarırız ve Türkiye'deki gençlerin burada oynamayı daha çok istemelerini sağlarız."
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