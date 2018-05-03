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Kanyonun turizme hizmet noktasında iyileştirilmesi ve insanların daha çok istifade edebilmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Gümüş, "Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız." dedi.