Celtics seriyi 13 maça çıkardı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in üstün performansının yardımıyla deplasmanda Brooklyn Nets'i 109-102 yendi.
Galibiyet serisini 13 maça çıkaran Celtics'te Irving, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Marcus Morris 21 sayı ve 10 ribaunt, Al Horford 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jayson Tatum ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 9'uncu mağlubiyetini alan Nets'te Jor Harris 19 sayı, Rondae Hollis-Jefferson 16 sayı ve 9 ribaunt, Allen Crabbe ve Caris LeVert 15'er sayı, Spencer Dinwiddie ise 12 sayı ve 11 asistle oynadı.
ROCKETS'I RAPTORS DURDURDU
Batı Konferası'nda liderlik mücadelesi veren Houston Rockets'ın 6 maçlık galibiyet serisi, konuk ettiği Toronto Raptors'a 129-113 mağlup olduğu mücadele ile sona erdi.
Sezonun 8'inci galibiyetine ulaşan Raptors'ta DeMar DeRozan 27 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Kyle Lowry 19 sayı ve 10 asist, CJ Miles 19, OG Anunoby 16 sayılık performans sergiledi.
Bu sezon 4'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Rockets'ta James Harden 38 sayı, 11 asist ve 6 ribaunt, Trevor Ariza 20 sayı ve 8 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
SPURS'ÜN REKORLAR MAÇI
San Antonio Spurs, American Airlines Center'da konuk olduğu Dallas Mavericks'i 97-91 mağlup ederek sezonun 9'uncu galibiyetine imza attı.
Spurs'te 32 sayı kaydeden LaMarcus Aldridge bu sezonki en iyi performansını sergiledi. Patty Mills 19, Manu Ginobili 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, çalıştırdığı takımlarla deplasman maçlarında 500'üncü galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcı oldu. Çıktığı 835'inci deplasman karşılaşmasında 500'üncü galibiyetine ulaşan Popovich, Pat Riley'in rekorunu 41 maç geliştirdi.
Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan 13 mağlubiyetli Mavericks'te Dennis Smith Jr. 27 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 16 sayı ve 8 ribaunt, J.J Barea 16 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele etti.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
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