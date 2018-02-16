Chennai Open ATP Challenger Turnuvası'nda mücadele eden Cem İlkel-Danilo Petrovic çifti, finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, toplam 50 bin dolar ödüllü Hindistan'daki turnuvada çift erkeklerde Cem İlkel ve Sırp partneri Danilo Petrovic'in, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Taylandlı ikiz kardeşler Sanchai-Sonchat Ratiw'i 7-6, 2-6 ve 10-8'lik setlerle 2-1 yenerek, finale yükseldikleri bildirildi.

Cem İlkel-Petrovic çifti, finalde ev sahibi Hindistan'dan 2 numaralı seribaşı Sriram Balaji-Vishnu Vardhan ikilisi ile mücadele edecek.