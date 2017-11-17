Cem Özkök Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Güriş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
Güriş Holding'in önümüzdeki dönem yatırım hedefleri nelerdir?
Cem Özkök: Güriş, sanayide, hem inşaat sektöründe, enerji sektöründe, turizm ve maden sektöründe de var. Biz 2013 yılında hedef koyduk 4.2 milyar dolarlık yatırım hedefi. Bunun 2.4 milyar dolarını gerçekleştirdik. 1.2 milyar dolarlık yatırımımız şu anda devam etmektedir. Kırım'da 250 megawatt'lık rüzgar lisansımız var. 600 milyon dolarlık yatırımımız bekliyor. Ukrayna'da ve Kosova'da varız. Ukrayna'da 81 megawatt Ovit RES 160 milyon dolar yatırımla başladı. Kosova'da Kitka RES onun da yatırımına başladık. 60 milyon dolarlık bir yatırım. 50 megawatt da jeotermale yatırım yapacağız Aydın'da. Bunların yanında da santral madencilikte 200 milyon dolarlık bir maden yatırımımz olacak.
YEKA süreci nasıl ilerliyor, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında neler söylersiniz?
Cem Özkök: Burada yatırımların Türkiye'de olması önemli ve istihdam sağlanması, bu çerçevede 1000 (bin) megawatt Güneş YEKA'sı ihalesi yapıldı, ayın 21'inde de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Külliye'de güneş fabrikasının temelini atacak, Türkiye'de ilk defa kurulacak ve yerli üretim.
Volatilite ve kur dalgalanmalarından sektör nasıl etkileniyor?
Cem Özkök: Yatırımcının işi Türkiye'de hep zordu, hem dolar hem TL faizi de yüksek; dolar kuru arttıkça yatırımcının hesaplamalarıda şaşıyor tabi, buna göre kendini güncellemesi gerekiyor. Bizim bütün santrallerimiz alım garantili, yurtdışındaki projelerimizde alım garantili..
Güneş enerjisi çerçevesinde konuşalım, Türkiye'nin güneşteki potansiyeli ve Özel Sektör'ün ilgisi nasıl güneş yatırımlarına?
Cem Özkök: Güneşte fena gitmiyoruz. Ekim sonu itibariyle 2 milyar kilowatt saat üretim oldu, 2 bin megawatt güneş yapıldı. Türkiye'de çok büyük bir güneş yatırımcısı var. Türkiye'de bir know-how oldu, panel yatırımcıları var. Ve bu yatırımcılar hedeflerini Afrika'ya ve Türki Cumhuriyetlere yönlendirip Türkiye'ye hem önemli bir döviz girdisi sağlayıp hem de katma değer sağlayabilirler. Türkiye bir cazibe merkezi, netice birçok üretimde Türkiye'de yapılıyor ve 20 milyonluk genç nüfusumuz var.
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