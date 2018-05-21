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OZAN GÜVEN'E GİTTİLER

Ünlü komedyenin “Bi tanem deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma taç ederem bi tanem” dizelerini mırıldandığı sırada sevgilisi Samyeli’nin gülümsemesi dikkat çekti. Çift soluğu Ozan Güven’in Etiler’deki evinde aldı.