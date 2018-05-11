Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Esenyurt'taki Garanti Koza Park'ta 23 Nisan-6 Mayıs'ta düzenlenen iki organizasyonun da Türk tenisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Federasyon başkanı Durmuş, organizasyona özellikle kadınlarda dünya 2 numarası Caroline Wozniacki'nin yanı sıra Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Shuai Zhang, Ekaterina Makarova, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu gibi WTA'da ilk 40 içinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiğini anımsattı. Wozniacki'nin çeyrek final mücadelesinde sakatlığı dolayısıyla turnuvadan çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Durmuş, " İstanbul, tenisin seçkin turnuvaları arasına girecek." dedi.

Turnuvanın, Türk tenisinin gelişiminin yanı sıra İstanbul'un tanıtım ve turizmine de katkı sağladığını dile getiren Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

"İstanbul, takip edilen turnuvalar arasında. Genel klasmandaki önemli isimler mücadeleye katılıyor. Turnuvanın daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Bunun için iş birliğimizi daha güçlü hale getireceğiz. Bizim sporcularımızdan Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, kadınlarda şampiyonluklar yaşadı. Gelecek yıllarda da yine şampiyon olacaklardır. Tenisçilerimizin olimpiyatlara gidebilmesi için bu turnuvalarda puan almaları gerekiyor. Sporcularımız kategorilerinde elinden gelen mücadeleyi gösterdi."

"KULÜP VE SPORCULARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Türk tenisinin gelişmesi ve sporcuların puan toplayabilmeleri için uluslararası turnuvalara katılımlarını sağladıklarını vurgulayan Cengiz Durmuş, "Tenisin ülke genelinde oynanması ve performans sporcularının yetişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kulüp ve sporcularımızı destekliyoruz. Uluslararası turnuvalara katılım ve düzenleme noktasında önceliklerimiz var. İstanbul'daki turnuvaları gelecek yıllarda daha da büyütmek istiyoruz. İstanbul, böylesine seçkin bir turnuvayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Durmuş, Antalya Manavgat'ta düzenlenen 13. Senyör Takımlar Şampiyonası'na da yaklaşık bin sporcunun katıldığını belirterek, "Bu kategori büyüklerin altyapısı niteliği taşıyor. Katılımın bu derece yüksek olması, Türk tenisinin uluslararası alanda daha iyi yerlere geleceğinin bir göstergesidir." şeklinde görüşlerini aktardı.