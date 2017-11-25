Cengiz Kurtoğlu'nun Batum'da kaldığı otelde yangın çıktı

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Batum'daki otel yangını sırasında, bu akşam programı olan müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun 7. kattaki odasında olduğu ve itfaiye ekipleri tarafından bina dışına çıkarıldığı öğrenildi.



Dumandan etkilenen Kurtoğlu'nun kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü belirtildi.



Yangında 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında Türk vatandaşı bulunmuyor.

Cengiz Kurtoğlu

Batum