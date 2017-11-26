Cengiz Kurtoğlu yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’da, Türk işadamı Erol Avgören’e ait Leogrand Oteli’nin 2’nci katında önceki gün akşam 21.00’de yangın çıktı. Alevler bir anda sauna katını sardı. Altında 2 katlı kumarhane bulunan otelde tam bir can pazarı yaşandı. Haberturk Gazete'den Kenan Taşkın ile Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, yangında 10 Gürcü ve 1 İranlı yaşamını yitirdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 21 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralanan ve dumandan etkilenenler arasında Türklerin de bulunduğu belirtildi. Yangın anında otelde güzellik yarışması düzenlendiği öğrenildi. Ölenler için Gürcistan’da yas ilan edildi. Otel sahibi Erol Avgören, su ısıtıcılarının kablolarının alev aldığını; buna, sigara izmariti ya da başka yanıcı bir maddenin neden olmuş olabileceğini söyledi. Avgören, “İlk 13 kat doluydu. Hayatını kaybedenlerin hepsi SPA katındaydı. Masaja, havuza ya da saunaya giren misafirlerimiz, yangın merdivenine çıkmak yerine elbiselerini giymek için soyunma odalarına koşmuşlar. SPA katında asansörün önünde dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişler” dedi.
Otele yangın koruma sistemi olmadığı için birkaç ay önce ceza kesildiği iddiasını da yanıtlayan Avgören, “Yangın tüplerimizden diğer araçlara kadar hepsi Avrupa’da kullanılan en son sistemler ve hepsi yeni. Yangın alarm sistemi de anında çalıştı. Savcılık, polis ve itfaiye raporu açıklanacak” diye konuştu.
CENGİZ KURTOĞLU O ANLARI ANLATTI
Yangın sırasında otelde olan müzisyen Cengiz Kurtoğlu, yaşadıkları dehşeti şöyle aktardı: “Arkadaşlarımla hafta sonu için gezmeye gitmiştik. Otele gireli birkaç saat olmuştu. Odamda yemeğe inmek için hazırlanıyordum. Bir anda her yanı yanık kokusu sardı. Arkadaşlarım gelip ‘Otelde yangın çıkmış’ dedi. ‘Ne yapalım, aşağıya mı inelim?’ diye düşünürken bir anda koridoru yoğun bir duman kapladı. O sırada korktuk ama paniklemedik. Benin odanın balkonuna çıktık. Yangının odamın bulunduğu 4’üncü katın altında olduğunu görünce balkonda kalmaya karar verdik. İtfaiye balkonlara çıkanları yangın merdiveniyle indirmeye başladı. 2 saatlik bekleyişin ardından bizi de indirdiler. Ambulansla hastaneye götürüp duman zehirlenmesine maruz kalıp kalmadığımızı kontrol ettiler. Sonra taburcu ettiler. Ölenler olduğunu sonra öğrendim, çok üzüldüm.” Türk vatandaşı Olcay Demiroğlu ise itfaiyenin geç geldiğini, üst katlarda bulunanların otelde 4 saat mahsur kaldığını söyledi.
AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi’ne katılmak amacıyla Brüksel’de bulunan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaş- vili, ülkesine döndü. Kvirikaş- vili, “Bu trajedide suçlu olan herkes cezalandırılacak” dedi.
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