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Başkan Orman, "Oğuzhan evladımız. Para ya da başka bir konuda anlaşmazlık yok. Zamanı geldiğinde imzalar atılır, konu çözülür. Kaldı ki Oğuzhan da milli maç arasından sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda rahat olsun, sorun olmaz" ifadesini kullandı.