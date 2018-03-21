İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Türkiye'den kendisine gelen destekle ilgili konuştu.

Milli oyuncu, gelen destek mesajlarının kendisini gururlandırdığını belirtti ve şunları söyledi "Burada sadece Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarlarını temsil etmiyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor taraftarlarını da gururlandırmak için çalışıyorum. Bayrağımızı temsil ediyorum. Bana verdikleri destek özgüvenimi arttırıyor, bu da oyunuma etki ediyor. İlk günden bu yana çok güzel mesajlar aldım. Umarım beni desteklemeye devam ederler."

Bu sezon Everton formasıyla 7 maça çıkan Cenk Tosun, son oynadığı 3 maçta kez 4 gol sevinci yaşadı.