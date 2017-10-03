Cenk Tosun'dan ilk 11 yorumu

Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun’un Trabzon maçında kendisini ilk 11’de göremeyince bir hayli üzüldüğü öğrenildi... İkinci yarıda oyuna giren milli yıldız, karşılaşma sonrasında arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, “Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Hocanın rotasyon düşüncesine tabii ki saygım var ama şaşırdım ve üzüldüm. Ben her zaman oynamak istiyorum. Tabii ki son karar hocamın, yapacak bir şey” şeklinde konuştuğu kaydedildi.

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