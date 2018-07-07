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Şenol Güneş, Babel'in çok faydalı bir oyuncu olduğunu ve takımda kalmasını istediğini dile getirdi.

Orman ise "Ben de istiyorum. Ancak yıllık 4 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda zor. Sözleşmesini pazarlıklarla uzatmaya çalışacağım."