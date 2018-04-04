2 | 17

"Sadece iyi bir futbolcu olmak yetmez, iyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Bu sadece harika bir futbolcu olmak için değildi. İyi bir insan olmak da buna dahil.