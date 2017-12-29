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2018 yılında ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi yerlere gelmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, transferi konuşulan Cenk Tosun için “Bütün oyuncularım hiçbir yere gitmese de ben gurur duyuyorum. Bu zamana kadar bana bir şey gelmedi. Ben takımımımdan memnunum. İlk yarıda kaybedilen puanların telafisini istiyorum. Kimsenin gitmesini istemiyorum” dedi.