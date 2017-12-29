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Futbol

Cenk Tosun'un vedasında Şenol Güneş'in bakışı dikkat çekti

29.12.2017 - 10:23 | Güncelleme:

  • 1 Herkes Cenk Tosun'un vedasını konuşuyor!
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    Beşiktaş, yıldız golcüsü Cenk Tosun'a veda ediyor...

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  • 2 Herkes Cenk Tosun'un vedasını konuşuyor!
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    Önce Demba Ba, ardından Mario Gomez’in arkasında geçen sezonların ardından Kartal’ın birinci forveti olmayı başaran Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde büyüleyici bir performans sergilemişti.

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    Üst üste iki sezon Devler Ligi grup aşamalarında en güzel golü atan futbolcu olarak dikkat çeken Tosun, güçlenen fiziği ve son vuruşlardaki ustalığıyla Premier Lig ekiplerinin radarına takılmıştı.

     

  • 4 Herkes Cenk Tosun'un vedasını konuşuyor!
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    Sezon başında başkan Fikret Orman, Crystal Palace’ın teklifini geri çevirirken, oynadığı futbolla Cenk, Ada basınında transferin bir numaralı gündemi haline geldi.

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  • 5 Herkes Cenk Tosun'un vedasını konuşuyor!
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    İngiliz medyasının saygın gazetelerinden The Guardian, çok konuşulacak bir iddia ortaya atarken Everton, Cenk Tosun’un transfer konusunda Siyah-Beyazlılar’la 30 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

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Yorumlar 11
  • Misafir 3 dakika önce
    Yolun açık olsun tosun paşam. ağlattın tüm Türkiyeyi Şenol hocam. ne emekler verip böyle düzgün insanlar yetiştiriyorsun helal olsun sana. Allah emeğinin karşılığını versin inşallah.
  • Misafir 20 dakika önce
    şenol hoca, seni çok seviyoruz
  • Misafir 25 dakika önce
    Demba nın gidişide zor olmuştu ama en zoru bu oldu ağladım
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