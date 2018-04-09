Cennet'in Gözyaşları 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cennet'in Gözyaşları son bölümünde ise heyecan anlar yaşandı. Cennet, sonunda en büyük sorusunun cevabını öğrendi. Arzu, Cennet'e Kaya ve Melisa'nın tüm engellemelerine rağmen annesi olduğunu söyledi. Arzu şimdi Cennet tarafından affedilmeyi bekliyor. Peki Cennet, öğrendiği bu gerçekle ne yapacak? Cennet, Arzu'yu affedip annesi olarak görebilecek mi? İşte Cennet'in Gözyaşları son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

"İkimizin de canı çok yanacak!"

Arzu cezaevinden çıkar çıkmaz Cennet'e her şeyi anlatmayı planlıyordur. Kendisini de buna fazlasıyla hazırlamıştır. Bu acı dolu itirafın bir başlangıç değil aksine bir veda olduğunu düşünse de yine de içinde küçücük bir umut 'ya Cennet beni affederse?'… Her şeye rağmen söyleyecektir. Ancak önünde iki büyük engel vardır. Kaya ve Melisa.

Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Çünkü bulmayı istediği gerçekler zaten Cennet'in Selim'e yeniden inanmasını sağlayacaktır. O yüzden gizlice planına devam eder. Ve bu defa sonuca çok yaklaşmıştır Selim…

Her şeyden habersiz Cennet ise babasının dolduruşuyla Melisa'ya karşı yeniden gardını almıştır. Ancak bu defa Arzu tüm dengeleri bozar. Bütün samimiyetiyle Cennet'e gerçekleri anlatmaya gider. Bu defa yalansız, dolansız… Acı da olsa gerçekleri itiraf edecektir!

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