HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Çeşme ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde, tarım alanları içinde 9 jeotermal kuyusu açılmak istenmesi ve yapılan başvuru için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesi, Çeşmelilerin ve çevrecilerin tepkisine yol açtı. Çeşme Kent Konseyi’nin çağrısıyla Ovacık Mahallesi’nde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevreciler ve ilçe sakinleri, hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı. Çevreciler, Ovacık Mahallesi’nde düzenlenen kahve toplantısında bir araya geldi. Toplantı, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal’ın çağrısıyla gerçekleştirildi.

DEVREYE GİRİLMELİ

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Yarımadası’nda yaşam alanlarına sistemli müdahale olduğunu öne sürerek, “Bizler de yaşam alanlarımıza yapılan müdahalelere direnmeye çalışıyoruz. Hepimizi ilgilendiren yaşam alanlarımıza yapılan müdahalelere, tüm Çeşme olarak karşı çıkmayı isterdik. Bu konuyla ilgili üçüncü kez bir araya geliyoruz. Artık ‘Hukuk devreye girmelidir’ diyoruz. Bizi kimse yıldıramayacak. Yaşam alanlarımıza yapılan müdahalelere karşı tüm yasal haklarımızı kullanarak direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BÖLGE ETKİLENECEK

Ovacık Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Koç da jeotermal enerji santralinin Ovacık Ovası’na büyük darbe indireceğini savunarak, “Biz ne kadar karşı çıksak da ne yazık ki bizi dinlemiyorlar. Daha önce de rüzgar enerjisi santrali (RES) sorununu yaşamıştık. Şimdi de ovamıza jeotermal kuyular açmak istiyorlar. Kimseye bir şey sormadan ‘ÇED gerekli değildir’ dediler. Şirket, en verimli ovamızda 9 jeotermal kuyu açacak” dedi.

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