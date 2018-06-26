Anne ya da babasının vefatı nedeniyle yetim aylığı alan kız çocukları evlenmeye karar verdiğinde bu aylığa da veda eder. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren çeyiz parası ile bu aylığın 2 yıllık olan tutarı toplu olarak verilebilir. Resmi olarak evlenen kadınların yetim aylıkları hemen kesilir. Evlendikten sonra 5 yıl içerisinde SGK'yta başvuranlar 24 aylık ödeneği alır. Ancak 5 yılı geçen başvurular dikkate alınmaz. Yani evlendikten 5 sene sonra çeyiz parası alamazsınız. Dilekçe ile başvuru yapmanız gerektiğini unutmayın...

ÇEYİZ PARAS NEDİR?

Anne ve babasından gelir veya aylık almakta olan kız çocuklarının evlenmesi halinde yapılan parasal yardım tutarına evlenme ödeneği ya da çeyiz parası denilmektedir. Çeyiz ödeneği ilk evliliğini yapanlara verilir. Yani iki ya da daha fazla kez evleniyorsanız bu ödenekten faydalanamazsınız. Peki çeyiz ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Evlilik ödeneği ne kadardır? İşte örnek hesaplama...

ÇEYİZ PARASI HESAPLAMA

Çeyiz parası evlendikten sonra alınamayacak olan ölüm aylığının 24 aylık toplamıdır. Yani alınan aylığa göre farklılık gösterir. Çeyiz parası ödemeleri peşin olarak yapılır ve bir aylığın 24 katı hesaplanır. Hesaplanan tutar bir defaya mahsus verilir.

Hesaplama için örnek vermek gerekirse;

500 TL ölüm aylığı alan kadına 12 bin lira tutarında çeyiz parası verilir.

600 TL ölüm aylığı alan bir kadına evlendiğinde 14 bin 400 TL çeyiz parası verilir.

ÇEYİZ PARASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Evlendikten sonra 5 yıl içerisinde SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine çeyiz parası müracaatında bulunmak gerekir. Başvurular Evlenme Ödeneği Talep Dilekçisi ile yapılır. Nüfus cüzdanı başvuru sırasında yanınızda olmalıdır. Eğer evlendikten sonra nüfus cüzdanınızı değiştiremediyseniz evlilik cüzdanını yanınızda götürün. Evlilik ödeneği almak için belirtilmiş herhangi bir yaş sınırı yoktur. Sadece kadının ilk evliliği olması şartı aranır.