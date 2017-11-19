Ceylan Çapa’dan Alp Özcan açıklaması

Meryem Uzerli ile Alp Özcan 1.5 yıllık aşkın ardından geçen Mayıs’ta ayrılmıştı. O günden bu yana yabancı modellerle flört eden Alp Özcan önceki akşam Bebek’teki bir mekanda ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre, arkadaş grubunda Şebnem-Celal Çapa’nın kızları Ceylan Çapa da vardı.

İkili mekandan 03.00’te ayrıldı. Ceylan Çapa taksiye, Alp Özcan şoförlü aracına bindi. Ceylan Çapa “Hayatımda 1 yıldır kimse yok. Yalnızım. Alp ile sadece arkadaşız. Ortak tanıdıklarımız var. Aramızda bir şey olsa söylerdim” dedi.

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Alp Özcan

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